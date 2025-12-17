'İnsana Değer' projesi kapsamında Gölpazarı'nda aileler ile bir araya gelindi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "İnsana Değer İnsan Hakları Farkındalık" projesi kapsamında belirlenen ailelerle bir araya gelindi.

Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Gölpazarı Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşların talepleri, ihtiyaçları ve görüşleri yerinde dinlendi. Haklara erişim, sosyal destekler ve başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı çalışmalar, sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine saha deneyimi kazandırırken, SYDV'nin hak temelli sosyal hizmet kapasitesinin güçlendirilmesine de katkı sağladı.

Proje çerçevesinde yapılan ziyaretleri değerlendiren Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Dezavantajlı her bireyin yanında olmaya; insan onurunu ve haklarını önceleyen bir hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK