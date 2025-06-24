Bilecik'te İlk Yardım Bilgileri Eğitimi Düzenlendi

Bilecik'te İlk Yardım Bilgileri Eğitimi Düzenlendi
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Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yapılan genel ilk yardım eğitimi, acil durumlarda müdahale becerilerini artırmayı amaçlıyor. Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Metin Karakuş verdi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak Genel İlk Yardım Bilgileri Eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Metin Karakuş tarafından verildi. Program kapsamında; temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk müdahale, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, yanıklar ve kırık-çıkık gibi acil durumlara karşı yapılması gereken temel uygulamalar anlatıldı. Eğitimin, kamu personelinin muhtemel acil durumlar karşısında doğru ve etkili müdahale yapabilme kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Katılımcılar, verilen bilgilerin hem iş yaşamlarında hem de günlük hayatta önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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