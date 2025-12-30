Haberler

Bilecik'te kurulan ilk çocuk derneği faaliyete başladı

Bozüyük ilçesinde, Türkiye genelinde 16'ncı çocuk derneği olan Çevrimdışı Çocuk Derneği faaliyete geçti. Dernek, gençler tarafından sosyal medya bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklara karşı projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan ilk çocuk derneği faaliyete başladı.

Türkiye genelinde kurulan 16'ncı çocuk derneği olma özelliğini taşıyan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan ilk çocuk derneği olan Çevrimdışı Çocuk Derneği, 15-18 yaş aralığındaki gençlerin öncülüğünde çalışmalarına başladı. Kuruluş sürecini tamamlayan dernek üyeleri, hayata geçirmeyi planladıkları proje ve etkinliklere ilişkin bilgi vermek amacıyla Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, çocukları ve gençleri sosyal medya bağımlılığı ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen projeler anlatıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi inisiyatifleriyle böyle bir dernek kurmaları son derece kıymetli. Sosyal medya bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmayı hedefleyen bu çalışmaları önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayata geçireceği projelerde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

