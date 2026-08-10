Bilecik'te Gençlere İletişim ve Toplumsal Bağlar Eğitimi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi'nden hizmet alan 18 yaş altı bireylere yönelik 'İletişim ve Toplumsal Bağlar' eğitimi düzenledi. Eğitimde sağlıklı iletişim becerileri, toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve etkili iletişimin önemi aktarıldı. İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.
Bilecik'te 18 yaş altı bireylere yönelik 'İletişim ve Toplumsal Bağlar' eğitimi gerçekleştirildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından, Bilecik Gençlik Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan gençlere yönelik düzenlenen eğitimde; sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve etkili iletişimin günlük yaşamdaki önemi anlatıldı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunan eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin sağlıklı iletişim kurabilen, toplumsal ilişkileri güçlü bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu tür eğitimlerle onların sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.