Bilecik'in asayişi masaya yatırıldı

Bilecik'te, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Jandarma Eğitim Alay Komutanı ile ilgili kurum ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Asayiş, terörle mücadele, organize ve narkotik suçlarla mücadele, düzensiz göç, trafik güvenliği ile siber suçlar başta olmak üzere güncel güvenlik başlıkları değerlendirildi. Ayrıca alınan tedbirler, sahadaki uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini esas alan, önleyici ve kararlı bir güvenlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kamu kurumları arasında etkin iş birliği ve koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Sahadaki uygulamaların titizlikle takip edilmesi ve vatandaş odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha değerlendirdik. İlimizin huzur ve güvenliği için tüm birimlerimiz koordinasyon içinde, kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir" dedi. - BİLECİK