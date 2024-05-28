Bilecik'te İl Afet Risk Azaltma Kurumsal Eylem Planlamaları Toplantısı Düzenlendi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve teknik personellerin katılımıyla İl Müdürlüğü toplantı salonunda il afet risk azaltma planı (İRAP) faaliyetleri kapsamında kurumsal eylem planlamaları hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıda, sorumlu olunan eylem planlarının programlanması, takibi ve yeni eylem planlarının düzenlenmesi konuları ele alındı.
Bilecik'te 'İl Afet Risk Azaltma Kurumsal Eylem Planlamaları Toplantısı' düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ve teknik personellerin katılımı ile İl Müdürlüğü toplantı salonunda il afet risk azaltma planı (İRAP) faaliyetleri kapsamında kurumsal eylem planlamaları hakkında toplantı yapıldı.
Yapılan toplantı ile sorumlu olunan eylem planlarının programlanması, takibi ve yeni eylem planlarının düzenlenmesi ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. - BİLECİK