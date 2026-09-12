Haberler

Bilecik’te ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi

Bilecik’te ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için harekete geçildi.

Bilecik'te sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için harekete geçildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli' kapsamında Ertuğrulgazi, İstiklal, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları ve risk alanları değerlendirilirken, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşların belirlenmesi ve destek mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Mahalle muhtarlarıyla iş birliğinin geliştirilmesinin de değerlendirildiği ziyaretlerde, ihtiyaç sahibi bireylere yaşadıkları çevrede daha hızlı ulaşılması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sosyal hizmet çalışmalarımızda vatandaşlarımıza ulaşmak ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal destek mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Türk polisi böyle kurtardı
Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş