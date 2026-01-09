Haberler

Bilecik'te Açık Cezaevi'nde mesleki eğitim dönemi başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hükümlüler için açılan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), mesleki beceri kazandırarak bireylerin topluma kazandırılmasını hedefliyor. Vali Faik Oktay Sözer, açılışta mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hükümlüler için Açık Cezaevi'nde mesleki eğitim dönemi başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Gölpazarı ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hizmete başlayan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) açılış programına katıldı. Açılış programında, mesleki eğitimin bireylerin topluma kazandırılmasındaki önemine dikkat çekildi. MESEM'in, hükümlülerin mesleki beceriler kazanarak üretime katılmalarına ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Açılışın ardından kurum bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri gezen Vali Sözer, yürütülen üretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından atölyelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Mesleki eğitimle desteklenen bu tür merkezler, hükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılmasında ve üretime dahil edilmesinde büyük önem taşıyor. Üretim odaklı bu çalışmaların hem bireysel hem de toplumsal faydası oldukça yüksek" dedi. - BİLECİK

