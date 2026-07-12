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Bilecik'te 'Evlilik ve Aile Hayatı' semineri

Bilecik'te 'Evlilik ve Aile Hayatı' semineri
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Bilecik'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülere yönelik 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu seminer düzenlendi. Seminerde aile yapısının önemi, sağlıklı iletişim ve toplumsal uyum konuları ele alındı.

Bilecik'te hükümlülere yönelik 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu seminer düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Çalışmacı Hasan Adan tarafından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde aile yapısının önemi, sağlıklı iletişim, evlilikte sorumluluk bilinci ve toplumsal uyum konuları ele alındı. Katılımcıların sosyal hayata uyum süreçlerine katkı sağlanması hedeflenirken, programın bilgilendirici ve farkındalık artırıcı nitelik taşıdığı belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Toplumsal uyumun güçlendirilmesi, aile yapısının korunması ve bireylerin yeniden sosyal hayata kazandırılması adına yürütülen bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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