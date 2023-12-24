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Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri hayvanları korumak için bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri hayvanları korumak için bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda, Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katılım gösterdi.

Hayvanlara yönelik yardımlarda koordinenin önemine dikkat çekildi. Vali Şefik Aygöl, "Birlik ve beraberlik içinde olup, tüm hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Gerekli olan tedbirlerimizi alacağız. Hayvanlar ancak bizim sevgimiz ve yardımlarımızla iyileşeceklerdir. Birlik ve beraberlik derken hayatta nefes alan her canlıyı da dahil etmeyi unutmayalım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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