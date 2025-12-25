Haberler

Bilecik için meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Bilecik Valiliği, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 4 ila 10 derece azalacağını ve bu nedenle buzlanma ile don olaylarının görülebileceğini açıkladı. Tarımsal faaliyetlerin etkileneceği belirtilerek, dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bilecik Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalmasının beklendiği bildirildi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği öngörüldü.

Valilik açıklamasında, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Bilecik'in soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi. İl merkezinde 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Meteorolojik uyarının 26 Aralık 2025 saat 10.00'da başlayacağı ve 2 Ocak 2026 saat 10.00'a kadar geçerli olacağı duyurulurken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
