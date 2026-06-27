Bilecik'te Harezmi öğretmenlerine sertifika verildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Harezmi Eğitim Modeli kapsamında görev alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapan öğretmenler için sertifika takdim töreni düzenlendi. Gerçek yaşam problemlerine disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretmeyi hedefleyen model kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmalarda görev alan öğretmenlere sertifikaları, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından verildi. Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde öğretmenler ve öğrenciler, eğitim yılı boyunca araştırma, tasarım ve üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirerek öğrenme süreçlerine aktif katkı sundu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, programda yaptığı değerlendirmede, "Harezmi Eğitim Modeli kapsamında görev alan öğretmenlerimizin emekleri, öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasında büyük rol oynamaktadır. Araştıran, üreten ve problem çözen bireyler yetiştirme hedefimize katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı