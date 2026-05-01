Bilecik'te hafızlık kurslarına minibüs desteği

Bilecik Müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katkılarıyla hafızlık kurslarına minibüs desteği sağlandı.

Bilecik Müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katkılarıyla hafızlık kurslarının ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla bir minibüs kazandırıldı. Osmanlı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin okullara taşınmasında kullanılacak araç için örnek bir dayanışma sergilendi. Bilecik İl Müftülüğü hizmet binası önünde gerçekleştirilen teslim törenine Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, müftü yardımcıları, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Din görevlisi toplumun aynasıdır. Eylemleri, davranışları ve hayat tarzıyla topluma rehberlik eder. Bilecik'te görev yapan müftülük personelimiz de bu bilinçle hareket ederek örnek bir yardımlaşma sergilemiştir. Daha önce de personelimizin katkılarıyla çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu anlamlı katkılarından dolayı tüm hocalarımıza ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Konuşmanın ardından din görevlilerinin bağışlarıyla temin edilen minibüs, yapılan dua ile hizmete alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
