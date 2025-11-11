Bilecik'te Gençler İçin Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Bilecik'te gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimi düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize edildi. Program kapsamında öğrencilere madde bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, eğitimlerin amacına değinerek, "Bu kapsamda yürütülen eğitimlerle öğrencilerimizin bilinçli bireyler olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamaları hedeflenmektedir" dedi. - BİLECİK