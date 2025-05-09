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Bilecik'te Ganime Beydoğan, Kadın Çömlek Ustaları Arasına Girmeyi Hedefliyor

Bilecik'te Ganime Beydoğan, Kadın Çömlek Ustaları Arasına Girmeyi Hedefliyor
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Bilecik'te hobi olarak çömlek yapmaya başlayan Ganime Beydoğan, ilk standını açarak Türkiye'de sayıları az olan kadın çömlek ustalarından biri olmayı hedefliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin düzenlediği 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde eserlerini sergileyen Beydoğan, ailesinin desteğiyle bu alanda ilerlediğini belirtti.

Hedefi Türkiye'de sayıları az olan bayan çömlek ustaları arasına girmek

BİLECİK - Bilecik'te 2 yıldır hobi olarak yaptığı çömlek ustalığında ilk standını açan Ganime Beydoğan'ın hedefi Türkiye'de sayıları az olan bir bayan çömlek ustası olmak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliğinin 2 gün boyunca binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerin bölümlerine göre kurulan stantlarda kendilerini tanıtırken, bunun yanı sıra Bilecik'e özgü tatlar, seramikler, çömlekler de sergilendi. Bunlardan en çok ilgiyi ailesi gibi çömlek ustası olma yolunda ilerleyen Ganime Beydoğa oldu. Beydoğan, yaptığı çömlekleri sergilerken, "Benim ailemin işi seramik, bu yüzden ailemin de desteklediğinden dolayı çömlek vesaire bu tarz şeylere başladım. Çok profesyonel değilim açıkçası ama birkaç senedir belki iki üç senedir azar azar denemeler yapıyorum. Umarım daha da iyi hale geleceğim. Hedefim ünlü bayan çömlek ustaları arasına girmek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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