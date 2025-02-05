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Bilecik'te Fırınlar Denetlendi: Ekmek Şikayetleri Üzerine Harekete Geçildi

Bilecik'te Fırınlar Denetlendi: Ekmek Şikayetleri Üzerine Harekete Geçildi
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Bilecik'te vatandaşların şikayetleri üzerine fırınlar denetlendi. Ekipler, hijyen ve gramaj kontrollerinin yanı sıra sıcak ekmek poşetleme uygulamasına karşı uyarılarda bulundu.

Bilecik'te vatandaşların şikayetleri üzerine fırınlarda denetimler gerçekleşti.

Bilecik'te bazı fırınların lokantalara verdiğini poşet ekmekleri sıcak sıcak poşetlemelerin ardından ekmeklerin hamur ve yapış yapış olduğunu iddia eden vatandaşların şikayet etmesi üzere ekipler harekete geçti. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sabahın ilk saatlerinde kentteki fırınları denetim gerçekleştirdi. Ekipler başta gramaj ve hijyen kontrollü yaparken, işyeri sahiplerine ekmekleri sıcak sıcak poşetlememeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler eksiği görülen ekmek fırınlarına tutanak tutularak uyarılarda bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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