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Bilecik'te Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldı. Etkinlikte doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Düzenlenen etkinlikte, doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Kayıboyu mahallesinde gerçekleşen programda, öğrenciler ve akademisyenler büyük bir heyecanla fidan dikerek yeşil bir geleceğe katkıda bulundu.

Vali Şefik Aygöl, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaparak, "Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir mirastır. Çevreye duyarlı gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması bizleri gururlandırıyor" dedi.

Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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