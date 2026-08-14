Haberler

Bilecik’te Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bilecik’te Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Coşkuyla Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Bilecik’in Kayıboyu Camii’nde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması bölge finali, din görevlilerinin hünerlerini sergilemesiyle yoğun ilgi gördü. İl Müftüsü Ahmet Dilek, ezanın önemine vurgu yaparken; yarışmada Tekirdağ Malkara’dan İmam-Hatip Hasan Avcu birinci oldu. Program, Meşk Ekibi’nin ilahileri ve manevi atmosferle sona erdi.

Bilecik'te 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma Bilecik'te Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirildi. Bölge illerinden din görevlilerinin katıldığı yarışmada, ezanı en güzel şekilde okumak için din görevlileri hünerlerini sergiledi. Yarışma, cami cemaati ve vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi.

Programın açılışında konuşan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, ezanın İslam'ın şiarlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Ezan-ı Muhammedi'nin yurt genelinde ve gönüllerde daima yankılanmasının önemini vurguladı.

Komisyon Başkanlığını Fahreddin Razi Yalçınkaya'nın yaptığı yarışmada, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde görev yapan İmam-Hatip Hasan Avcu birinci oldu. Yarışmanın ardından dereceye giren din görevlilerine başarı dilekleri iletilirken, programda Meşk Ekibi tarafından ilahiler seslendirildi. İlahiler eşliğinde devam eden program, katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Fenerbahçe sözleşmesi feshetti! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi