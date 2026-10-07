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Bilecik'te evlilik kredisi alacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

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Bilecik'te evlilik kredisi alacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
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Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün eğitiminde etkili iletişim ve aile içi ilişkiler ele alındı.

Bilecik'te evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik'te "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere yönelik 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' düzenlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, evlenecek çiftlere sağlıklı ve güçlü bir aile yapısının temelleri hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca evlilik sürecinde etkili iletişim, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik konular ele alındı. Programla genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanmasına ve güçlü aile yapısının desteklenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biri. Gençlerimizin bu sürece bilinçli ve sağlıklı bir iletişim anlayışıyla hazırlanmasını önemsiyoruz. Güçlü aile yapısının oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla eğitim ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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