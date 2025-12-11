Haberler

Bilecik'te ortaokul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı

Güncelleme:
Bilecik'te İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, ortaokullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Eğitim kalitesinin artırılması için planlamalar yapıldı.

Bilecik'te İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Merkez İlçe Ortaokul Müdürleriyle eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ortaokullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Okulların akademik başarı durumları, yürütülen projeler, öğrenci gelişimini destekleyen çalışmalar ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar, karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve yeni dönem hedefleri de görüşüldü.

Müdür Şimşek, "Eğitimde kaliteyi yükseltmek için tüm kadromuzla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

