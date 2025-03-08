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Bilecik'te Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Bilecik'te Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları onurlandırmak için stantları ziyaret etti ve karanfil dağıttı. Vali Aygöl, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılan stantları ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bazı kurumların Atatürk Parkı üzerinde kurulan stantlarını ziyaret etti. Vali Aygöl, kadınların toplumdaki yerini ve önemini vurgulayarak, "Kadınlarımız, toplumumuzun temel yapı taşlarıdır. Onların emekleri ve fedakarlıkları sayesinde daha güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa ediyoruz. Bugün, onların değerini bir kez daha hatırlatmak ve onurlandırmak için buradayız" dedi.

Etkinlik sonrası Vali Aygöl, vatandaşlar ve esnaflara, dağıtılan karanfillerle birlikte bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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