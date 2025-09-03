Bilecik'te Dolandırıcılık ve Hırsızlığa Karşı Eğitim Verildi

Bilecik'te Dolandırıcılık ve Hırsızlığa Karşı Eğitim Verildi
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, köylerde 350 vatandaşa dolandırıcılık ve hırsızlık konularında eğitim vererek kişisel güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara eğitim verildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Küre, Tuzaklı, Çaltı, Yakacık, Akçasu, Hamitabat, Zemzemiye, Oluklu, Kepen, Hayriye, Yeşilyurt ve Geçitli köylerinde dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara eğitim verildi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında toplam 350 vatandaş, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilinçlendirilerek, kişisel güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "Dolandırıcılara karşı dikkatli olmak, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak için eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

