Haberler

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük ilçesinde, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Bozüyük ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet ekiplerinin, suçla mücadele ve farkındalık oluşturma amacıyla sahadaki bilgilendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir