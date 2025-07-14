Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Güvenlik Bilinçle Başlar' sloganıyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, çeşitli alanlarda yaptıkları ziyaretlerle dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi vererek dikkatli olunmasını sağlıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenlik Bilinçle Başlar" sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklar ziyaret edilerek halkın yoğun bulunduğu alanlarda çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik önlemleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Birebir yapılan bilgilendirmelerde, özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekilerek, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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