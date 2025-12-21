Haberler

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü yılın yol haritasını belirledi
Güncelleme:
Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü, yılın son haritasını belirlemek için düzenlenen toplantıda projeler ve gençlik odaklı etkinlikler üzerinde durdu. İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, izcilik faaliyetlerinin gençlerin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Bilecik'te Diyanet İzcilik Kulübü faaliyetleri kapsamında, merkez ve ilçelerde görev yapan ilgili personelin katılımıyla yılın son haritası belirlendi.

Bilecik'te düzenlenen toplantıda kulübe yeni katılan personele izcilik faaliyetleri tanıtılırken, yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeler, eğitim çalışmaları ve gençlik odaklı etkinlikler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda izcilik faaliyetlerine yönelik ortak bir yol haritası belirlendi. Toplantıya Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Şube Müdürü Mustafa Keskin, Diyanet İzcilik Kulübü Başkanı Ömer Kurt ile il genelinde görev yapan izci gönüllüleri katılım sağladı. Katılımcılar, izcilik faaliyetlerinin gençlerin manevi, sosyal ve fiziksel gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, "İzcilik faaliyetleri, gençlerimizin sorumluluk bilinci kazanmasında, ekip ruhunu öğrenmesinde ve değerler eğitimiyle yetişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda yıl boyunca planladığımız çalışmalarla daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
