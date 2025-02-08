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Bilecik'te Din Görevlilerine Cübbe Sarık Giyme Töreni

Bilecik'te Din Görevlilerine Cübbe Sarık Giyme Töreni
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Diyanet Akademisi'nden mezun olan din görevlileri için Bilecik'te düzenlenen cübbe sarık giyme töreninde gurur dolu anlar yaşandı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, yeni görevlilere birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayarak Bilecik'e atanan din görevlileri için cübbe sarık giyme töreninde gurur dolu anlar yaşandı.

Kayıboyu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve yeni başlayan din görevlilerini tebrik ederek bilgilendirmede bulundu.

Müftü Dilek, din görevlileri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilmesi din görevlilerine tavsiyelerde bulundu.

Tören sonunda cübbe sarık giydirilen din görevlileri çekilen hatıra fotoğrafları akabinde dualar ile görev yerlerine uğurlandı.

Programa İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı, İbrahim Özen ve Şube Müdürü Mücahid Bozca da katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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