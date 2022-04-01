Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor - Haberler

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Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelleri aşmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü araçlar ve hasta yatağı dağıtımları devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelleri aşmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü araçlar ve hasta yatağı dağıtımları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, engelsiz ulaşım aracı ile hizmet vermenin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere gerekli yardım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, "Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlıkları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor. Sunulan hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

Bilecik'te dezavantajlı kişilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtımı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilecik, Yerel, Haberler

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