Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı İçin Alternatif Çelenk Töreni Düzenlendi

Haber: Gökay ŞiMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te CHP, Türk Kadınlar Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) yöneticileri ve üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif çelenk koyma töreni düzenledi. Törende konuşan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Artık cumhuriyetin kazanımlarını yavaş yavaş kaybeder hale geldik" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları çerçevesinde Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda alternatif çelenk koyma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyet özgürlüktür, cumhuriyet mutluluktur, cumhuriyet huzurdur, çocukların umududur, gençlerin umududur. Maalesef gençlerin umudunu çaldılar, çocukların güler yüzünü çaldılar. Artık cumhuriyetin kazanımlarını yavaş yavaş kaybeder hale geldik. Hiçbir dünya yoktur ki, bu özgürlükleri, bu cumhuriyeti bedava bulmuş olsun ya da bedel ödemeden bulmuş olsun. Herkes bir bedel ödemiştir. Çok yakında öyle tahmin ediyorum biz de bu bedeli ödemeye başlayacağız. Ben inanıyorum ki arkamızda siz olduğunuz müddetçe, bu CHP sevdalıları olduğu müddetçe cumhuriyet her zaman var olacaktır."