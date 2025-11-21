Haberler

Bilecik'te Çocuk Hakları Günü Yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te ilkokul öğrencileri, 'Çocuk Hakları Günü' kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti.

Bilecik'te ilkokul öğrencileri ' Çocuk Hakları Günü'nde hazırladıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.

Atatürk İlkokulu'nun üçüncü sınıf öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü için hazırladıkları pankartlarla öğretmenlerinin eşliğinde alana yürüdü. Her adım, çocukların haklarına dair güçlü bir hatırlatma gibiydi. Çocukların eğitim, oyun, sevgi ve güven içinde büyüme hakkına vurgu yaparak, bu özel günün yalnızca bir kutlama değil, bir bilinçlenme çağrısı olduğunu söyledi.

Öğretmenler, günün anlamını pekiştiren küçük bir etkinlikle öğrencilerin katılımını destekledi. Böylece hem çocuklar seslerini duyurma fırsatı buldu, hem de toplum çocuk hakları konusunda bir kez daha düşünmeye davet edildi.

Cumhuriyet Meydanı, çocukların berrak sesleriyle aydınlandı; "Her çocuğun hakkı var" diyen o naif ama kararlı çağrı, Bilecik hafızasında sıcak bir iz bıraktı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.