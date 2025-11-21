Bilecik'te Çocuk Hakları Günü Yürüyüşü

Bilecik'te ilkokul öğrencileri ' Çocuk Hakları Günü'nde hazırladıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.

Atatürk İlkokulu'nun üçüncü sınıf öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü için hazırladıkları pankartlarla öğretmenlerinin eşliğinde alana yürüdü. Her adım, çocukların haklarına dair güçlü bir hatırlatma gibiydi. Çocukların eğitim, oyun, sevgi ve güven içinde büyüme hakkına vurgu yaparak, bu özel günün yalnızca bir kutlama değil, bir bilinçlenme çağrısı olduğunu söyledi.

Öğretmenler, günün anlamını pekiştiren küçük bir etkinlikle öğrencilerin katılımını destekledi. Böylece hem çocuklar seslerini duyurma fırsatı buldu, hem de toplum çocuk hakları konusunda bir kez daha düşünmeye davet edildi.

Cumhuriyet Meydanı, çocukların berrak sesleriyle aydınlandı; "Her çocuğun hakkı var" diyen o naif ama kararlı çağrı, Bilecik hafızasında sıcak bir iz bıraktı. - BİLECİK