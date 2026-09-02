Haberler

Bilecik'te Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Atama Töreni

Bilecik'te Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Atama Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve bir üst rütbeye terfi eden müdür ve amirlere törenler rütbeleri takıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve bir üst rütbeye terfi eden müdür ve amirlere törenler rütbeleri takıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, İl Emniyet Müdürlüğümüz emrinde görev yapmakta iken 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görevlendirilen Dr. Nihat Dönmez ile Kubilay Yıldız'a rütbe ve plaketlerini verdi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Emniyet Amiri Selçuk Karakaş'a plaketleri takdim edildi. İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar, terfi eden personele yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni ederken, yeni görev yerlerine atanan personellere de yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan mesaj geldi
Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ülke onları konuşuyor! Ana-oğul hüngür hüngür ağladı

İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!