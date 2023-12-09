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Bilecik'te bir evde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi

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Bilecik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te bir evde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Memur Konutları C bloktan dumanların yükseldiği gören komşuları hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Filiz Demir kiracı olarak oturduğu evde büyük hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan bir buçuk yıl öncede de aynı evde bir yangın daha çıktığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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