Bilecik'te 'Bebek Akademisi' Programı Başladı

Bilecik'te 'Bebek Akademisi' Programı Başladı
Bilecik'te toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Bebek Akademisi' programı kapsamındaki ilk ders Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, ebeveynleri bebeklik döneminde bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bilecik'te toplum sağlığını güçlendirmek, amacıyla başlatılan 'Bebek Akademisi' programı kapsamında ilk ders gerçekleştirildi.

Toplum sağlığını güçlendirmek, gelişimin en kritik dönemi olan bebeklik ve erken çocuklukta aileleri bilinçlendirmek amacıyla başlatılan 'Bebek Akademisi' programı kapsamında ilk ders gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen ilk eğitimde, ebeveyn adayları, ebeveynler, anneanne, babaanne ve dedeler bir araya geldi. Katılımcılara; gebelikte aile bireylerinin rolleri, anneye destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, doğuma hazırlık, emzirme, bebek bakımı, beslenme, bağışıklama ve sık karşılaşılan sorunlar gibi birçok konuda detaylı bilgi verildi.

Bebek Akademisi kapsamında düzenlenecek eğitimlerin, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde devam edeceği ve ailelerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
