Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında bağımlılıkla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kent genelindeki çalışmalar ve yeni dönem planlamaları ele alındı. İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bağımlılık alanındaki mevcut faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda, farkındalık çalışmaları ile saha faaliyetlerinin sürdürülebilir ve etkili şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede erken müdahale, eğitim faaliyetleri ve toplum bilincinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, kurum temsilcilerinin değerlendirmeleri ve gelecek dönem için planlanan çalışmaların paylaşılmasıyla sona erdi. - BİLECİK