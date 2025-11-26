Haberler

Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının durumları ve gelecekteki planlamaları ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında bağımlılıkla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kent genelindeki çalışmalar ve yeni dönem planlamaları ele alındı. İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bağımlılık alanındaki mevcut faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda, farkındalık çalışmaları ile saha faaliyetlerinin sürdürülebilir ve etkili şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede erken müdahale, eğitim faaliyetleri ve toplum bilincinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, kurum temsilcilerinin değerlendirmeleri ve gelecek dönem için planlanan çalışmaların paylaşılmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.