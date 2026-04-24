Bilecik'te B-REÇETE toplantısı

Bilecik'te B-REÇETE Sistemi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınacak olan B-REÇETE Sistemi kapsamında, Reçete Yazma Yetki Belgesi bulunan kişilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından düzenlenen toplantıda, sistemin işleyişi, uygulama esasları ve mevzuat hükümleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Toplantıda ayrıca katılımcıların görüş ve soruları alınırken, yeni sistemin sahadaki uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "B-REÇETE Sistemi, tarımsal üretimde kontrol ve kayıt düzeninin daha etkin şekilde sağlanmasına katkı sunacaktır. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve sürecin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı