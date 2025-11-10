Bilecik'te Atatürk Anması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 87'nci ölüm yıl dönümünde 'Andımız'ı okuyarak andı ve yürüyüş düzenledi.
Haber: Gökay Şimşek
(BİLECİK) – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde "Andımız"ı okuyarak andı.
Üniversite Rektörlüğü önünde toplanan topluluk üyeleri, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe" yazılı pankartla yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları eşliğinde tören alanına ilerledi.
Tören alanında bir araya gelen öğrenciler, Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Mete Kalender'in öncülüğünde hep birlikte "Andımız"ı okuyarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.