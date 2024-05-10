Bilecik'te Anneler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
Bilecik merkez Bahçelievler Anaokulu'nda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anne ve çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte tuval boyama, koro çalışması, halat çekme ve sandalye kapma oyunları yapıldı. Okul Müdürü Sevim Çalışkan, velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Bilecik'te bir anaokulunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi.
Bilecik merkez Bahçelievler Anaokulu öğretmenlerin hazırladığı Anneler Günü etkinliğinde anne ve çocuklar tuval boyadı. Ardından Çocuklar annelerine sürpriz bir kora çalışması yaparken, duygu dolu anlar yaşandı. Anneler daha sonra halat çekme ve sandalye kapma oyunu oynarken, renkli görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Sevim Çalışkan okul olarak böylesine eğlenceli bir etkinliğe velileri olan annelerin katıldığı için teşekkür ederek, okul olarak böyle etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Etkinlik pilav ikramı ile son buldu. - BİLECİK