Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' tamamlandı

Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' tamamlandı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' başarıyla tamamlandı. 8 kursiyerin katıldığı programda teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların mesleki yetkinlikleri artırılmaya çalışıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' tamamlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen program kapsamında, toplam 8 kursiyer eğitim aldı. Eğitimlerin 12 gün teorik, 10 gün pratik olmak üzere planlandığı programda, katılımcıların mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Programı başarıyla tamamlayan hemşirelere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Eğitime katkı sunan tüm eğitmenlerimize ve sürece özveriyle katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

