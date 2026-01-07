Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' tamamlandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı' tamamlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen program kapsamında, toplam 8 kursiyer eğitim aldı. Eğitimlerin 12 gün teorik, 10 gün pratik olmak üzere planlandığı programda, katılımcıların mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Programı başarıyla tamamlayan hemşirelere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Eğitime katkı sunan tüm eğitmenlerimize ve sürece özveriyle katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK