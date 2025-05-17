Bilecik'te Altyapı Projesi İle Kesintisiz Hizmet Vaat Ediliyor

Bilecik'te Altyapı Projesi İle Kesintisiz Hizmet Vaat Ediliyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt-İnhisar il özel idaresi şantiyesindeki incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında yapılacak hizmetlerin kesintisiz ve etkin olacağı belirtildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden Söğüt- İnhisar il özel idaresi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaların 15 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Vali Aygöl, vatandaşlara kesintisiz, etkin ve hızlı hizmet sunulacağını vurguladı. Aygöl, "Bölgedeki altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, şantiye tamamlandığında ulaşım, yol bakımı ve karla mücadele gibi alanlarda aktif olarak hizmet verecek. Yerinde yönetim anlayışının bir örneği olarak hayata geçirilen bu çalışma, kamu hizmetlerinin verimli yürütülmesine katkı sağlayacak" dedi.

Valilik yetkilileri, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve teslim tarihine kadar tüm hazırlıkların tamamlanacağını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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