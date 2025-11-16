Haberler

Bilecik'te Altın Madeni Projesine Tepkiler Büyüyor

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut köyünde planlanan altın madeni projesi, bölge halkı, çevre örgütleri ve siyasi partiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, madencilik şirketlerinin çevresel etkileri gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılması planlanan altın madeni projesi, bölge halkının yanı sıra çevre örgütleri ve siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Bursa Kent Konseyi ile Doğader öncülüğünde köy meydanında vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, madencilik şirketlerinin çevresel etkileri kamuoyundan gizlemeye çalıştığını ifade etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılması planlanan altın madeni projesine, bölge halkı ile çevre örgütleri ve siyasi partiler  tepki gösteriyor. Köyde yapılan toplantıyla altın madeni projesine tepki gösterildi. Toplantıya CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Doğader, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Tümka-İş üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, şirketlerin çevre etki değerlendirme (ÇED) süreçlerini bertaraf etmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Madencilik şirketleri veya doğaya zarar verecek her türlü girişimi olan firmalar, ekonomik kazanç ve ülkeye katkı söylemleriyle hareket ediyor. Ancak halkın bilgilenmesini istemedikleri için 'ÇED gerekli değildir' kararlarıyla bilgilendirme toplantılarının önüne geçiyor ve yaptıkları işleri toplumdan saklamaya çalışıyorlar."

Toplantıda köylüler, "Köyümüzü madene vermeyeceğiz", "Altın değil temiz su istiyoruz", "Burası bizimdir maden zehirdir", "Ölüler altın takmaz", "Toprağına köyüne sahip çık" yazılı dövizlerle tepkilerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
