Bilecik'te Alkol Şişeleri Ormanı Çöplüğe Dönüştürdü

Bilecik'te alkol alan şahısların mekanı haline gelen yol adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik merkez bağlı Abbaslık Köy yolu manzarası nedeniyle ormanlık alanda her akşam onlarca kişinin mekanı oluyor. İçtikleri alkol şişelerini ormanlık alana atan kişiler adeta o bölgeyi çöplüğe çevirdi. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, şişelerin güneş ışığı ile orman yangınlara sebep olduklarını söyledi. Çevreci vatandaşlar yetkilileri tedbir alınması gerektiğine karşı uyarılarda bulundu. - BİLECİK