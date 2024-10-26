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Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı Ziyaretleri Devam Ediyor

Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı Ziyaretleri Devam Ediyor
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Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal hizmet uzmanları, ailelerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla Abbaslık Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı kapsamında aile ziyaretleri devam ediyor.

Sosyal hizmet alanında ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla saha ziyaretlerini yapmaya devam ederken, son olarak merkeze bağlı Abbaslık Köyü oldu. Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu talimatlarıyla köy köy gezen ekipler ailelerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, en uygun çözümleri sunuyorlar. Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Ekiplerin program kapsamında şimdi ki durağı Abbaslık Köyü oldu. Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde, sosyal hizmet uzmanların ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarına yönelik hizmet planları oluşturuyor. Bu ziyaretler sırasında ailelere çeşitli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulurken ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere erişimleri sağlanmakta" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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