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Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı Çalışmaları Devam Ediyor
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında hane ziyaretlerine hızla devam ediyor. Uzmanlar, ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını değerlendirerek ihtiyaçlarına yönelik hizmet planları oluşturuyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimine bağlı Aile Sosyal Destek Programı ( Asdep ) kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce; aile ve bireylerin sosyal refahını artırmak ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm sunmak amacıyla yürütülen ASDEP kapsamında hane ziyaretleri kentte hız kesmeden devam ediyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde, sosyal hizmet uzmanları ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarına yönelik hizmet planları oluşturuyor. Bu ziyaretler sırasında ailelere çeşitli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor, ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere erişimleri sağlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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