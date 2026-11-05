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Bilecik'te AEP eğiticileri ve personele dijital aile yaşamı anlatıldı

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Bilecik'te AEP eğiticileri ve personele dijital aile yaşamı anlatıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AEP eğiticileri ve meslek personeline 'Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' eğitimi verildi. Eğitimde dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri ele alındı; İl Müdürü Nejat İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür etti.

Bilecik'te aile eğitimi kapsamında dijitalleşmenin etkileri ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik 'Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' konulu eğitim düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verilen eğitimde, dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri, aile içi iletişim ve değişen aile dinamikleri ele alındı. Katılımcılara dijitalleşen dünyada aile yapısında yaşanan değişimler hakkında bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Eğitimimize değerli katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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