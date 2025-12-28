Bilecik'te sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi

Bilecik'te, adli vakalara doğru ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele 'Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım' konulu eğitim verildi. Eğitim programında, adli olaylarda maddi delillerin korunması, olay yerinde doğru yaklaşım yöntemleri ve adli süreçlerde yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, adli vakalarda hata payını en aza indirmeyi ve farkındalığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle adli süreçlerde doğru müdahalenin sağlanmasının amaçlandığını ifade ederek, "Kurumlar arası iş birliğiyle adli süreçlerde farkındalık ve doğru müdahale sağlanmaktadır" dedi. - BİLECİK