Haberler

Bilecik'te sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi

Bilecik'te sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, adli vakalara etkili müdahale sağlamak amacıyla sağlık personeline 'Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım' konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleşti.

Bilecik'te, adli vakalara doğru ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele 'Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım' konulu eğitim verildi. Eğitim programında, adli olaylarda maddi delillerin korunması, olay yerinde doğru yaklaşım yöntemleri ve adli süreçlerde yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, adli vakalarda hata payını en aza indirmeyi ve farkındalığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle adli süreçlerde doğru müdahalenin sağlanmasının amaçlandığını ifade ederek, "Kurumlar arası iş birliğiyle adli süreçlerde farkındalık ve doğru müdahale sağlanmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın