Bilecik'te 5 kuşaktır bir arada yaşayan aileye ziyaret

Bilecik'te 5 kuşak bir arada yaşayan Hasgül ailesi, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından ziyaret edildi.

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Akcan ve personeli, Pazaryeri'nde ikamet eden ve 5 kuşaktır bir arada yaşayan Alettin Hasgül, oğlu Necmettin Hasgül ve ailesi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ailenin ihtiyaçları ve yaşam şartları yerinde incelenirken, sosyal hizmetler kapsamında sunulabilecek destekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaret, aile içi bağların güçlendirilmesi ve kuşaklar arası iletişimin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Akcan, "Amacımız, her bireyimizin ve ailesinin yanında olduğumuzu göstermek ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmektir" dedi. - BİLECİK