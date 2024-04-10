Bilecik'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te bir apartmanın 5.katından yere düşen genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'ta yer alan bir apartmanın 5.katının camından aşağıya düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yerde yatan yaralı gence müdahale etti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel