Bilecik'te 32 Evler Parkı bakımsızlığıyla mahalle sakinlerinin tepkisini çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te bulunan 32 Evler Parkı bakımsızlığıyla dikkat çekti.

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 32 Evler Parkı, bakımsız ve yıpranmış görüntüsüyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, özellikle park içerisinde bulunan yürüyüş yollarının uzun süredir bakım görmediğini ve zamanla oldukça yıprandığını belirtti. Parkın mevcut haliyle vatandaşların kullanımını olumsuz etkilediğini ifade eden mahalle sakinleri, gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının yapılmasını istedi.

Parkın düzenli olarak kullanılan alanlardan biri olduğunu belirten vatandaşlar, yürüyüş yollarının elden geçirilmesinin yanı sıra parkın genel bakımının da yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı