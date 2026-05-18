TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’a ait iki yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Karma Komisyon’a havale edildi.
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç