Bilecik'te 2026 kurban bağışı tanıtım toplantısı yapıldı

Bilecik'te 2026 yılı kurban bağışı organizasyonuna ilişkin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi tarafından, Kayıboyu Toplantı Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman ile il ve ilçelerde görev yapan din görevlileri katıldı. Programda konuşan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, kurban bağışı organizasyonunun önemine değinerek, yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve bu çalışmaların önemli bir iyilik köprüsü oluşturduğunu ifade etti. Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman ise sunumunda, kurban bağışlarının alınmasından kesim ve dağıtımına kadar tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Akduman, organizasyonun uzun yıllardır güven içinde sürdürüldüğünü vurguladı. Toplantıda 2026 yılı kurban bağışı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılırken, sahada görev yapan personelin soruları da yanıtlandı.

Program karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - BİLECİK

