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Bilecik'te 2025 Asfalt Sezonu Planlaması

Bilecik'te 2025 Asfalt Sezonu Planlaması
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı asfalt sezonu için köy yollarının asfaltlanması, içme suyu projeleri ve altyapı yenilemeleri üzerine planlamalar yapıldı. 'Susuz köy kalmayacak' hedefi doğrultusunda yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı asfalt sezonunun verimli geçmesi adına planlamalar gözden geçirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy yollarının asfaltlanması ve bakım, onarım çalışmaları hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Toplantıda, köylere yönelik içme suyu projeleri, altyapı yenilemeleri ve sondaj çalışmaları da ele alındı.

"Susuz köy kalmayacak" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların hızlandırılması ve yerel ihtiyaçlara etkili çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, asfaltlama ve içme suyu projelerinin bölge halkının yaşam standartlarını yükselteceğini vurgulayarak, sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti. Çalışmaların ilerleyişine dair güncellemeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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